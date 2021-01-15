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Москва

Президент Боливии в числе первых вакцинируется «Спутником V» 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Президент Боливии вакцинируется «Спутником V»
Фото: Reuters
Президент Боливии Луис Арсе намерен вакцинироваться российским препаратом от коронавируса "Спутника V", как только придет первая партия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.
Он подчеркнул, что Арсе будет вакцинироваться. "Мы рассчитываем, что он получит одну из шести тысяч доз вакцины, которые прибудут в этом месяце", — цитирует ТАСС представителя президента.
Напомним, в январе Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Регистрация прошла по ускоренной процедуре, на основе данных о результатах клинических исследований, проведенных в России. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 2,6 миллиона доз "Спутник V" в Боливию. Церемония подписания соглашения состоялась в конце декабря прошлого года в ходе видеоконференции с участием президента Боливии и других официальных лиц. Как отмечается, соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.
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Комментарии
В мире , Луис Арсе , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Боливия
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