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Венесуэла и Россия договорились о производстве «Спутника V» 

Lenta.ru 50 минут назад
Венесуэла и Россия договорились о производстве «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Twitter.
Встреча прошла в формате видеоконференции, в ней принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и его заместитель Александр Журавлев. В частности, стороны обсудили поставки и производство вакцины в первом квартале 2021 года, рассказала Родригес.
13 января сообщалось, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее препарат был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Кроме того, им заинтересовались в Чили.
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В мире , Политика , Александр Журавлев , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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