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Минторг США признал Россию враждебной страной 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Минторг США признал Россию враждебной страной
Фото: ТАСС
Министерство торговли США признало Россию, Китай, Иран, КНДР, Кубу и Венесуэлу враждебными странами в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте ведомства.
Постановление позволяет министерству торговли ужесточить контроль за поставку информационных и коммуникационных технологий США.

«Министр торговли Уилбур Росс подписал сегодня распоряжение по обеспечению национальной и экономической безопасности, общественного здравоохранения при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг», — говорится в сообщении.

Распоряжение министра, согласно заявлению Минторга, обеспечивает устойчивость и доверие поставок информационно-коммуникационных технологий и «определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве противников: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро».
Ранее бюро промышленности и безопасности Минторга США ужесточило экспортный контроль над технологиями США, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, «Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран».
Ранее, как сообщал «Рамблер», американские контрразведчики назвали страны, которые в настоящее время считают главными противниками США. В список потенциальных врагов попали Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.
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В мире , Николас Мадуро
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