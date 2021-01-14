Минторг США признал Россию враждебной страной 

Постановление позволяет министерству торговли ужесточить контроль за поставку информационных и коммуникационных технологий США.

«Министр торговли Уилбур Росс подписал сегодня распоряжение по обеспечению национальной и экономической безопасности, общественного здравоохранения при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг», — говорится в сообщении.

Распоряжение министра, согласно заявлению Минторга, обеспечивает устойчивость и доверие поставок информационно-коммуникационных технологий и «определяет шесть иностранных правительств или частных иностранных лиц в качестве противников: Китая, России, Ирана, КНДР, Кубы и венесуэльского политика Николаса Мадуро ».

Ранее бюро промышленности и безопасности Минторга США ужесточило экспортный контроль над технологиями США, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, «Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран».

Ранее, как сообщал «Рамблер», американские контрразведчики назвали страны, которые в настоящее время считают главными противниками США. В список потенциальных врагов попали Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.