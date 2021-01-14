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Москва

Берлускони прокомментировал сообщения о своей госпитализации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Берлускони: с моим здоровьем все в порядке
Фото: globallookpress.com
Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заверил, что его здоровье не вызывает опасений у медиков.

«Спешу всех успокоить, с моим здоровьем все в порядке. Госпитализация нужна лишь для проведения рутинных проверок, которые продиктованы соображениями предосторожности моих лечащих врачей», — написал он на своей странице в Facebook.

Экс-глава кабмина также сообщил, что он продолжает работать и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками.
Ранее итальянские СМИ, ссылаясь на лечащего врача политика, сообщили, что 84-летний Сильвио Берлускони попал в больницу в Монако из-за проблем с сердцем.
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В мире , Сильвио Берлускони , Монако
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