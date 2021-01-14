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Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии 

ТАСС и ещё 4 22 часа назад
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии
Фото: Reuters
Пять государств — партнеров ЕС присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии", — говорится в заявлении.

С октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Белоруссии. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того, рестрикции введены против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.
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В мире , Выборы на Украине , ЕС , Совет Европы , Минский завод колесных тягачей , Албания , Бельгия , Брюссель , Грузия , Исландия , Молдова , Норвегия , Черногория
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