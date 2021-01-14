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Американский активист не исключил начала «новой гражданской войны» в США 

RT на русском 49 минут назад
Активист допустил начало «новой гражданской войны» в США
Фото: Reuters
Американский активист Луис Маринелли (в прошлом — идеолог движения за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов) в разговоре с RT предположил, что Америка «стоит на пороге новой гражданской войны».
По мнению Маринелли, выборы главы государства в США были «украдены» и в настоящее время перед населением страны стоит важная задача: американцам необходимо определиться, к кому примкнуть — к «врагам свободы слова» или к защитникам «личной свободы, конституционных прав и свободного общества».

«Я считаю, что страна стоит на пороге новой гражданской войны. Только на этот раз она будет не между двумя армиями в форме, встречающимися на открытом поле битвы. Это будет партизанская городская гражданская война между различными политическими фракциями, на которые уже разделено наше общество», — сказал собеседник RT.

Так, после инаугурации избранного президента США Джо Байдена активист ожидает роста волнений со стороны правых — тех, кто сопротивляется «незаконному правительству», которое, по словам Маринелли, функционирует без так называемого согласия управляемых.
В то же время американский активист не исключает и большего числа «политических репрессий» со стороны сторонников Байдена, которые, как ему представляется, преследуют цель «сохранить свой новый контроль».
Переехавший в Россию Луис Маринелли обрёл широкую популярность несколько лет назад, выступив в качестве одного из инициаторов референдума о независимости Калифорнии — так называемого калексита.
Впоследствии он отказался от борьбы за эту идею, поскольку не был готов противостоять попыткам американских властей дискредитировать его кампанию.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Луис Маринелли , США
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