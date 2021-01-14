Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США 

RT на русском 18 минут назад
В НАТО призвали наказать ответственных за штурм Капитолия
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Газвани.

«Что касается штурма Капитолия, важно, чтобы все ответственные были наказаны. Я уверен, что демократические институты США справятся с этим», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в Бундестаге, что следует привлечь к ответственности непосредственных участников штурма Капитолия в Вашингтоне, а также вдохновителей.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
RT на русском: последние новости
Трамп вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне Трамп вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России
В мире , Йенс Столтенберг , Бундестаг , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение