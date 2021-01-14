Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму
Фото: ТАСС
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма для урегулирования противоречий между государствами, передает НСН.
Он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопросы с поставкой воды, а также достичь решения по урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к решению многих проблем.

"Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", — заявил Кравчук.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, отметив их недоказанность. В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, беспричинного задержания или запугивания зарубежных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и других организаций.
Кравчук назвал заявление Зеленского о мобилизации «ответом патриота»
Таким образом, суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям со стороны Украины по событиям в Крыму в 2014–2015 годах.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Москва24: последние новости
СМИ сообщили о планах члена конгресса США инициировать импичмент Байдену СМИ сообщили о планах члена конгресса США инициировать импичмент Байдену В США впервые за 70 лет казнили женщину В США впервые за 70 лет казнили женщину Эрдоган сделал прививку от коронавируса Эрдоган сделал прививку от коронавируса
Комментарии 143
В мире , Леонид Кравчук , ЕСПЧ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение