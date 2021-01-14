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Москва

Пока вы не уснули: Байдену грозит импичмент в первый день президентства 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Байдену грозит импичмент в первый день президентства
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ЕСПЧ признал «фактический» контроль России над Крымом

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права. Однако в своем решении по жалобе Украины суд признал наличие «фактического контроля» России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
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Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства

Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала о планах внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена в его первый рабочий день на посту лидера страны. По ее словам, страна не может иметь президента, который готов злоупотребить президентскими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами.
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Собянин анонсировал смягчение ограничений

kremlin.ru
По словам мэра, рост заболеваемости остановился, а вакцинация набирает темп. По этой причине было принято решение перевести с 18 января учащихся 1-11 классов к обучению в обычном режиме и разблокировать транспортные карты школьников, а все остальные ограничения продлить до 21 января.
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В Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России

соцсети
67-летнего Андрея Квашенко обнаружили мертвым в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Утверждается, что к этому моменту он был мертв около недели.
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ФСИН намерена задержать Навального по прибытии в Россию

В отношении политика Алексея Навального начаты первоначальные розыскные мероприятия, он объявлен в розыск с предписанием о его задержании. С 3 марта 2015 года Навальный находится на учете филиалов УФСИН по столице. В течение 2020 года Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока. После каждого нарушения ему выносились предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальное лишение свободы.
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В Госдуме заявили о готовности России к отключению от SWIFT

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия вряд ли будет отключена от SWIFT, поскольку это слишком большой репутационный риск для системы международных расчетов. В то же время Аксаков заявил, что отключение теоретически возможно, но Россия к этому подготовилась.
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Росздравнадзор запретил использование Pfizer в России

В России не может применяться вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Pfizer, заявили в Росздравнадзоре. Ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен, в том числе для организаций Международного медицинского кластера.
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С 16 января на Украине запретят обслуживать клиентов на русском

Сотрудники сферы обслуживания станут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.
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Россияне избавляются от миллиардных особняков в Подмосковье

В Подмосковье выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Большая часть ультрадорогой элитной недвижимости, выставленной на продажу, сосредоточена на Белорусском направлении.
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Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку навсегда

Работа в удалённом режиме продолжится и после того, как отступит COVID-19. По мнению премьера, такой формат удалённой занятости будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства.
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Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
В мире , Анатолий Аксаков , Алексей Навальный , Джозеф Байден , ЕСПЧ , Госдума , Конгресс США , Pfizer , ФСИН , Росздравнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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