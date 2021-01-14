Пока вы не уснули: Байдену грозит импичмент в первый день президентства 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права. Однако в своем решении по жалобе Украины суд признал наличие «фактического контроля» России над Крымом с 27 февраля 2014 года.

Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала о планах внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена в его первый рабочий день на посту лидера страны. По ее словам, страна не может иметь президента, который готов злоупотребить президентскими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами.

kremlin.ru

По словам мэра, рост заболеваемости остановился, а вакцинация набирает темп. По этой причине было принято решение перевести с 18 января учащихся 1-11 классов к обучению в обычном режиме и разблокировать транспортные карты школьников, а все остальные ограничения продлить до 21 января.

соцсети

67-летнего Андрея Квашенко обнаружили мертвым в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Утверждается, что к этому моменту он был мертв около недели.

В отношении политика Алексея Навального начаты первоначальные розыскные мероприятия, он объявлен в розыск с предписанием о его задержании. С 3 марта 2015 года Навальный находится на учете филиалов УФСИН по столице. В течение 2020 года Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока. После каждого нарушения ему выносились предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальное лишение свободы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия вряд ли будет отключена от SWIFT, поскольку это слишком большой репутационный риск для системы международных расчетов. В то же время Аксаков заявил, что отключение теоретически возможно, но Россия к этому подготовилась.

В России не может применяться вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Pfizer, заявили в Росздравнадзоре. Ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен, в том числе для организаций Международного медицинского кластера.

Сотрудники сферы обслуживания станут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.

В Подмосковье выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Большая часть ультрадорогой элитной недвижимости, выставленной на продажу, сосредоточена на Белорусском направлении.

Работа в удалённом режиме продолжится и после того, как отступит COVID-19. По мнению премьера, такой формат удалённой занятости будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства.