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Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако 

ТАСС и ещё 1 42 минуты назад
Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Как сообщил в четверг канал Rai News 24, речь идет о плановой проверке.
По данным телеканала, 84-летний политик вернется домой через несколько дней.
Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз был поставлен 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали. Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".
Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.
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В мире , Сильвио Берлускони , Италия , Монако , Рим
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