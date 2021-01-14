Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако

Все новости на карте

По данным телеканала, 84-летний политик вернется домой через несколько дней.

Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз был поставлен 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали . Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".

Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.