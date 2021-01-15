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В Норвегии умерли десятки получивших вакцину Pfizer 

Газета.Ru и ещё 16 28 минут назад
Десятки получивших вакцину Pfizer умерли в Норвегии
Фото: Reuters
В Норвегии 23 человека скончались после прививки от коронавируса препаратом американской фирмы Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщает "Радио Sputnik".
Отмечается, что все жертвы были пожилыми (старше 80 лет) с ослабленным иммунитетом.

"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — цитирует телекомпания NRK представителя агентства Стейнара Мадсена.

Во избежание смертей в будущем, Институт национального здравоохранения внес изменения в рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.

"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — разъяснили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, созданным BioNTech (распространением занимается Pfizer), стартовала 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. Сейчас в королевстве вакцинировались 25 тысяч человек.
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В мире , Pfizer , Норвегия
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