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На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 53 минуты назад
На Украине набирает популярность новый флешмоб — украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

«С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», — написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook.

С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г.
C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке.
Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара).
Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.

«Самый правильный язык для сферы услуг — это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, — это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», — сказал Вести.ua Соболь.

По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные.

«У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», — рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина.

В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников.

«У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», — сказал он.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
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В мире , Видео , Украина , Михаил Павлив , Валерия Сорокина
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