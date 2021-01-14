Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2» 

РИА Новости 47 минут назад
Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»
Фото: © 20th Century Fox Film Corporation (1992)
Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.
Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.

"Браво!" — прокомментировал актер в Twitter.

Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.
Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома 2" на себя, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Владимир Жириновский , Киану Ривз , Дональд Трамп , Маколей Калкин , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение