Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»

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Дональда Трампа. Актер Маколей Калкин , исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США

Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.

"Браво!" — прокомментировал актер в Twitter.

Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза