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В ВОЗ предрекли еще более тяжелый год пандемии COVID 

Газета.Ru 32 минуты назад
В ВОЗ предрекли еще более тяжелый год пандемии COVID
Фото: Reuters
Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан допускает, что второй год пандемии COVID-19 станет более тяжелым, чем первый, передает Радио Sputnik.

«Мы вступаем во второй год (пандемии), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — отметил он.

По мнению Райана, сведения, поступившие в организацию за последние две недели, свидетельствуют о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».
Представитель ВОЗ добавил, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, обнаружен «идеальный шторм».
Брайн отнес к главным факторам, приведшими к увеличению распространения инфекции, морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса.
По данным ВОЗ, количество заражений COVID-19 во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек умерли. За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 546 016 новых случаев коронавируса и 9884 летальных исхода.
Одиннадцатого марта 2020 года организация объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ , ИА Sputnik
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