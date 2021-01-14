В ВОЗ предрекли еще более тяжелый год пандемии COVID 

«Мы вступаем во второй год (пандемии), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — отметил он.

По мнению Райана, сведения, поступившие в организацию за последние две недели, свидетельствуют о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».

Представитель ВОЗ добавил, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, обнаружен «идеальный шторм».

Брайн отнес к главным факторам, приведшими к увеличению распространения инфекции, морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса.

По данным ВОЗ, количество заражений COVID-19 во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек умерли. За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 546 016 новых случаев коронавируса и 9884 летальных исхода.

Одиннадцатого марта 2020 года организация объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.