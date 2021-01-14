Байдена ждет «инаугурация на штыках» 

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Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» — тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств.
«Александр Лукашенко
боится своего народа». Западные эксперты и политики вовсю склоняли эту фразу после полусекретной инаугурации белорусского президента — и позиционировали эту инаугурацию как очевидное «доказательство» нелегитимности Батьки. Интересно, что они скажут после того, как пройдет инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена
?
Угрозы вместо диалога
Сама церемония будет весьма помпезной. На ней поприсутствуют Джастин Тимберлейк
, Джон Бон Джови
, Том Хэнкс
и огромное количество знаменитостей из числа американских актеров и артистов музыкально-разговорного жанра. Все они отметятся, кто-то даже выступит с домашними заготовками.
Однако не будет на церемонии тех, кто на ней должен быть по определению — тысяч и десятков тысяч простых американцев, обычно съезжающихся на инаугурацию со всех концов страны. В этот раз их попросили не съезжаться. Мэр Вашингтона, а также губернаторы штатов Вирджиния и Мэриленд (которые примыкают к столице) просят американцев не посещать инаугурацию и вместо этого поучаствовать в процедуре «виртуально».
Безопасность будет обеспечивать 20 тысяч сотрудников национальной гвардии — это помимо Секретной службы, ФБР
, полиции и других агентств. Часть бойцов уже разместилась в Капитолии — и не в специально организованных местах, а банально на полу. Фотографии из здания с развалившимися в коридорах и залах бойцами напоминают какой-то бомжатник — или же сводку с мест боевых действий, где ведущие бой солдаты вынуждены просто спать на земле, подложив под голову то, что придется. 13 станций вашингтонского метро в районе Капитолия и Национальной аллеи (комплекса столичных памятников) будут закрыты.
Во всех этих сложностях, по мнению организаторов, виноваты трамписты. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию — а то и устроить на инаугурации теракты (в конце концов, у республиканцев на руках десятки миллионов стволов оружия).
«К сожалению, мы находимся в ситуации, когда сторонники проигравшего кандидата в президенты скорее дестабилизируют демократию, чем примут реальность. Часть его сторонников предпочла бы совершить террористический акт против своего правительства и угрожать убийством высокопоставленных чиновников (но не Дональда Трампа), нежели чем принять участие в плодотворных демократических дискуссиях», — пишет замдиректора Центра эффективного государственного управления Института Брукингса Джон Хьюдак.
Обезглавят?
Да, безусловно, среди сторонников Трампа есть люди, отказывающиеся от «демократических дискуссий» — сторонники различных теорий заговора, радикалы и даже нацисты. Однако абсолютное большинство трампистов не принимают участие в «плодотворных демократических дискуссиях» лишь потому, что их такой возможности лишили. Сначала украли выборы, а затем превратили медиатравлю трампистов (которая идет на протяжении вот уже нескольких лет) в настоящее преследование и дискриминацию. Вплоть до высадки пассажиров из самолета за разговоры в поддержку действующего президента.
Неудивительно, что трамписты пытаются защищаться от травли и сыплют угрозами в адрес либералов — что позиционируется последними как подготовка терактов. ФБР уже предупреждает, что сторонники Трампа готовят массовые выступления во всех штатах.
«После событий прошлой недели (взятия Капитолия — прим. ВЗГЛЯД) мы уже не можем назвать передачу президентской власти «мирной». В ее адрес уже идет беспрецедентное количество угроз — и учитывая недавний уровень насилия, мы обязаны расценивать эти угрозы как реальные», — пишет Джон Хьюдак. В том числе и угрозу обезглавливания Соединенных Штатов.
Стандартная «линия наследования» президенту выглядит следующим образом: вице-президент, спикер Палаты представителей, временный президент Сената (официально в Сенате председательствует вице-президент, но он не всегда присутствует на заседаниях, поэтому его роль исполняет временный президент — обычно главный сенатор от партии, имеющий в Сенате большинство). Затем идут главы министерств — Госдепа
, Минфина
, Минобороны
и т. п.
Так вот, обычно на церемонии инаугурации присутствуют уходящие президент и вице-президент, избранный президент со своим вице-президентом, спикер Палаты представителей, временный президент Сената — в общем, все высшие чины государства. В то же время министры к полудню дня инаугурации перестают быть министрами — на их пост назначаются и. о. из числа подчиненных. И если что-то, например, случится со всеми высшими чинами вплоть до временного президента Сената, то, например, действующим президентом может стать какой-нибудь замгоссекретаря по политическим вопросам. Со всеми вытекающими последствиями для американской государственности.
Без единства и без символа
Именно поэтому (а также для того, чтобы собравшаяся толпа не смущала дедушку Байдена кричалками вроде «вор» или «Трамп — наш президент») церемонию пытаются сделать максимально «безопасной». То есть вычленить и не допустить в Вашингтон именно трампистов.
Так, сервис Airbnb отменил новые резервации столичных отелей на всю инаугурационную неделю. Кроме того, его сотрудники смогли «идентифицировать» среди своих клиентов лиц, которые «либо участвовали в беспорядках, либо ассоциировались с ними» — все эти лица были, естественно, тут же лишены услуг сервиса.
Кроме того, ответственные за полеты ведомства предупреждают — прилетающие в Вашингтон пассажиры должны будут готовы столкнуться с «дополнительными мерами безопасности» на борту и на территории воздушных гаваней. «Нарушителям общественного порядка» (и речь не только о тех, кто буянит, но и о тех, кто возмущается из-за того, что пассажиров снимают с рейса за слова в поддержку Трампа) влепят огромные штрафы — вплоть до 35 тысяч долларов.
Однако очевидно, что выделить всех трампистов из толпы не получится — желтых звезд они пока не носят. Именно поэтому губернаторы и мэр Вашингтона просят людей не приезжать вообще. Чем меньше народа будет, тем проще будет либералам провести междусобойчик под названием «инаугурация всенародного избранного президента Байдена».
К сожалению для либералов, это закрытие им встанет боком. Церемонию закрывают не для защиты от террористов или происков внешних врагов, а для того, чтобы не пустить туда «быдло» (именно так демократы называют сторонников Трампа) — однако быдло-то там как раз должно быть. Ведь по идее инаугурация президента США была не просто общенациональным праздником или фуршетом для знаменитостей — она была символом послевыборного воссоединения Америки.
Крайне важным символом, ведь это единение лежит в основе функционирования всей политической системы страны. Как бы демократы и республиканцы не конфликтовали в ходе выборов, после их окончания они работают вместе. Именно вместе — ключевые законы страны принимаются конгрессменами от обеих партий (к республиканцам присоединяются правые демократы, а к демократам — левые республиканцы). Только такой формат работы позволяет нормально функционировать системе, где три института, принимающих решение (Палата представителей, Сенат и Белый дом), могут находиться в руках разных политических сил.
Единства уже нет по факту — и сейчас, ограничивая доступ людей на инаугурацию, демократы выбрасывают на вашингтонскую помойку даже образ этого единства. И за эту «инаугурацию на штыках» администрация Байдена будет расплачиваться всю свою каденцию. Короткую или длинную — как повезет.
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