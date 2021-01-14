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Москва

В Украине назвали сроки возвращения Донбасса 

Павел Тиунов 1 час назад
В Украине назвали сроки возвращения Донбасса
Фото: ТАСС
Украинские власти отвели себе 25 лет на возвращение Донбасса в состав Украины, заявил в эфире «Канала 24» советник Офиса президента страны Алексей Арестович. По его словам, в итоге местные жители, «ослепленные российской пропагандой», одобрят реинтеграцию региона.
Арестович подчеркнул, что на каждый год нахождения Донбасса «в оккупации» должно приходиться два года его «восстановления». Учитывая, что после образования непризнанных народных республик (Донецкой и Луганской) прошло 7 лет, то, согласно расчетам, на реинтеграцию должно уйти 14 лет.
Однако, опираясь на украинское законодательство, Арестович признал, что этого времени не хватит на полноценное восстановление региона, увеличив срок до 25 лет.
По его словам, в настоящее время в Трехсторонней контактной группе полным ходом идёт обсуждение вариантов возвращения Донбасса в состав Украины. Первым этапом «деоккупации», добавил он, должен стать вывод из региона «российских войск и оружия РФ». Только после этого следует заниматься восстановлением социальной, политической и экономической инфраструктур, подчеркнул Арестович.

«Граждане, которые остались там, увидят, что на украинской стороне гораздо лучше, чем у них», — заявил советник.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова и Донбасса. Аналитик назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, «болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России».
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Комментарии 2
В мире , Виктор Баранец , Алексей Арестович
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