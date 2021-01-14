В Украине назвали сроки возвращения Донбасса 

Украинские власти отвели себе 25 лет на возвращение Донбасса в состав Украины , заявил в эфире «Канала 24» советник Офиса президента страны Алексей Арестович . По его словам, в итоге местные жители, «ослепленные российской пропагандой», одобрят реинтеграцию региона.

Арестович подчеркнул, что на каждый год нахождения Донбасса «в оккупации» должно приходиться два года его «восстановления». Учитывая, что после образования непризнанных народных республик (Донецкой и Луганской) прошло 7 лет, то, согласно расчетам, на реинтеграцию должно уйти 14 лет.

Однако, опираясь на украинское законодательство, Арестович признал, что этого времени не хватит на полноценное восстановление региона, увеличив срок до 25 лет.

По его словам, в настоящее время в Трехсторонней контактной группе полным ходом идёт обсуждение вариантов возвращения Донбасса в состав Украины. Первым этапом «деоккупации», добавил он, должен стать вывод из региона «российских войск и оружия РФ». Только после этого следует заниматься восстановлением социальной, политической и экономической инфраструктур, подчеркнул Арестович.

«Граждане, которые остались там, увидят, что на украинской стороне гораздо лучше, чем у них», — заявил советник.