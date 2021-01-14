Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей

Экс-президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники со своей семьей в экзотической стране. Политик попал в объектив камеры в одном из аэропортов в Эквадоре, запись публикует Telegram-канал «Карточный офис».
Как сообщается в СМИ, бывший украинский лидер и его супруга якобы отдыхали на Галапагосских островах. Они должны были вернуться в Европу прямым рейсом до Амстердама. Однако самолет совершил вынужденную посадку городе Гуаякиль. Там супружескую пару сняли на видео в местном duty free.