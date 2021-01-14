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Холодильники для трупов установили в Нюрнберге 

Lenta.ru 1 час назад
Холодильники для трупов установили в Нюрнберге
Фото: Lenta.ru
В Нюрнберге установили рефрижераторы для хранения трупов. Местные крематории не справляются с числом скончавшихся из-за осложнений COVID-19, пишет Ruptly.
По словам главы администрации местного кладбища, за день в городе хотят кремировать около сотни тел, в то время как место есть только для 50. Из-за этого власти Нюрнберга поставили пять холодильных установок, куда складывают гробы. На видео, опубликованном Ruptly, можно увидеть красные наклейки с надписью «Заразно». Прежде чем переместить гробы в контейнеры с холодильниками, их обрабатывают.
По последним данным, в Германии более 1,9 миллиона зараженных коронавирусом. Больше 44 тысяч человек умерли от осложнений.
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