Британский штамм коронавируса нашли в 25 странах Европы

«Британский» штамм коронавируса нового типа обнаружен в 25 странах европейского региона Всемирной организации здравоохранения , включая Россию . Об этом директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге заявил в четверг, 14 января.

— О выявлении нового штамма уже сообщили 25 стран европейского региона ВОЗ, включая Россию, — цитирует РИА Новости Клюгге.

Он отметил, что повышенная скорость распространения этого вида COVID-19 вызывает тревогу, хотя в настоящее время эта мутация вируса не сильно влияет на тяжесть вызываемого им заболевания. Тем не менее, новый штамм ковида повышает нагрузку на «и без того перегруженные системы здравоохранения», поскольку воздействует на все возрастные группы пациентов, добавил Клюгге.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам станы, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.