Интерпол снял с розыска всех сбежавших из Крыма преступников 

Интерпол перестал разыскивать лиц, совершивших преступления на территории Крыма и скрывающихся от правосудия за границей. Об этом сообщил прокурор республики Олег Камшилов на встрече с журналистами.

"Интерпол перестал разыскивать преступников, которые выехали за пределы Крыма и которые подвергаются уголовному преследованию за совершенные здесь преступления общеправового характера — от краж до убийств. Интерпол снял их всех с розыска. Нас об этом официально проинформировали через Генеральную прокуратуру РФ", — сказал Камшилов.

По его словам, прокуратура Крыма обращается к потерпевшим, чтобы они обжаловали эти действия Интерпола, но результата пока нет.

"Это является нарушением всех базовых прав потерпевших. Интерпол в этой ситуации принял исключительно политическое решение", — убежден прокурор республики.

Камшилов добавил, что Генеральная прокуратура РФ оказывает содействие Крыму в этом вопросе, но Интерпол не желает менять свою позицию.