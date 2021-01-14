Умер художник Леонид Щемелев 

Известный белорусский художник Леонид Щемелев умер 14 января на 98-м году жизни. Об этом сообщил в четверг Белорусский союз художников (БСХ) в Facebook

"Народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси Леонид Щемелев скончался 14 января 2021 года после тяжелой болезни, — сообщает БСХ. — Ушел из жизни известный белорусский художник, легенда национального искусства, а с ним — целая эпоха".

Народный художник БССР, заслуженный деятель искусств БССР, лауреат государственной премии БССР Леонид Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. В начале Великой Отечественной войны был мобилизован в Красную армию, Победу встретил в казачьем корпусе на юге Украины. Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт (ученик народного художника Виталия Цвирки). Преподавал в этом училище, был первым секретарем правления Белорусского союза художников (БСХ 1977 1982), а затем — председателем правления БСХ (2002-2005 годы). Работы художника, писавшего натюрморты и пейзажи, хранятся в художественных музеях Белоруссии, а также Третьяковской галерее в Москве, экспонировались на выставках советских и белорусских художников во многих странах.