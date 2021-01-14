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Москва

В ЕСПЧ рассмотрят жалобу Украины по Крыму 

Павел Тиунов 1 час назад
Жалоба Украины на действия РФ в Крыму признана «частично приемлемой» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Interfax. Вердикт будет вынесен позднее.
Решение рассматривать украинскую жалобу или нет принималось коллегиально. В результате большинством голосов претензии Киева по Крыму были объявлены «частично приемлемыми» к рассмотрению. Какую часть жалобы будут обсуждать в ЕСПЧ, пока не известно. Решение по вопросу будет принято позднее.
Представители Минюста РФ тем временем отметили, что европейский суд не будет рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.

«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пенсионер, назвавший себя «патриотом», в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил, что мечтает, но не может переехать из Крыма на Украину. Пожилой крымчанин заявил, что очень хочет жить в Украине, но сомневается, что сможет себе это позволить.
По его словам, там ему придется жить на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей) с учетом оплаты услуг ЖКХ. В Крыму, уверяет пенсионер, «коммуналка» гораздо дешевле. За двухкомнатную квартиру, отапливаемую газовым котлом, за свет, интернет и ремонт дома он ежемесячно тратит не более 3 тысяч рублей при суммарном месячном доходе около 20 тысяч рублей.
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В мире , Видео , Политика , ЕСПЧ , Минюст РФ , Интерфакс
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