Решение рассматривать украинскую жалобу или нет принималось коллегиально. В результате большинством голосов претензии Киева по Крыму были объявлены «частично приемлемыми» к рассмотрению. Какую часть жалобы будут обсуждать в ЕСПЧ, пока не известно. Решение по вопросу будет принято позднее.

Представители Минюста РФ тем временем отметили, что европейский суд не будет рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.

«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пенсионер, назвавший себя «патриотом», в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил, что мечтает, но не может переехать из Крыма на Украину. Пожилой крымчанин заявил, что очень хочет жить в Украине, но сомневается, что сможет себе это позволить.

По его словам, там ему придется жить на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей) с учетом оплаты услуг ЖКХ. В Крыму, уверяет пенсионер, «коммуналка» гораздо дешевле. За двухкомнатную квартиру, отапливаемую газовым котлом, за свет, интернет и ремонт дома он ежемесячно тратит не более 3 тысяч рублей при суммарном месячном доходе около 20 тысяч рублей.