ЕСПЧ рассмотрит жалобу Украины против России из-за Крыма

Решение по существу жалобы суд примет позднее
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично рассмотреть межгосударственную жалобу "Украина против России" в связи с утверждениями Киева о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении страсбургского суда, поступившем в распоряжение ТАСС.
"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права", — говорится в постановлении. "Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", — указывается в заявлении.
Решение по существу жалобы будет принято судом позднее, указали в ЕСПЧ.
Украина подала жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, заявив о наличии большого количества нарушений прав человека и преступлений в Крыму, возложив ответственность за них на Россию. 7 мая 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. Позже все жалобы Украины, связанные с Крымом, было решено объединить в дело 20958/14.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу о государственном статусе республики. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.