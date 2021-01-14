ЕСПЧ рассмотрит жалобу Украины против России из-за Крыма

Решение по существу жалобы суд примет позднее

"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права", — говорится в постановлении. "Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", — указывается в заявлении.

Решение по существу жалобы будет принято судом позднее, указали в ЕСПЧ.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, заявив о наличии большого количества нарушений прав человека и преступлений в Крыму, возложив ответственность за них на Россию. 7 мая 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. Позже все жалобы Украины, связанные с Крымом, было решено объединить в дело 20958/14.