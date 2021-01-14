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Украина завела дело на замкомандующего Черноморским флотом РФ 

Артём Кульша 1 час назад
Украина завела дело на замкомандующего Черноморским флотом РФ
Фото: ТАСС
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Согласно версии следствия, в марте 2014 года неназванный по имени военный умышленно с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины и изменения границ ее территории склонял военнослужащих украинских Вооруженных сил к совершению государственной измены. Он угрожал им применением физического насилия и оружия военнослужащими ВС России.
Сотрудники офиса генпрокурора начали уголовное производство в его отношении по статье «Подстрекательство к государственной измене».

«Справка: максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить делегацию России на первый саммит Крымской платформы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины в Крыму.
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В мире , Дмитрий Кулеба
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