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Киев отвёл себе 25 лет на возвращение Донбасса 

Свободная пресса 1 час назад
Киев отвёл себе 25 лет на возвращение Донбасса
Фото: Reuters
Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "24 канала" рассказал, что украинское правительство разработало законопроект, предусматривающий реинтеграцию территорий народных республик Донбасса за 25 лет.
По его словам, при определении срока авторы проекта исходили из того, что срок восстановления утраченных территорий должен превышать срок «оккупации» вдвое. Поскольку ДНР и ЛНР откололись от Украины 7 лет назад, на реинтеграцию нужно минимум 14 лет, но в кабмине решили перестраховаться и прописать 25-летний срок.
Арестович заявил, что к полному восстановлению Донбасса Украина приступит после того, как с этой территории уйдут "российские войска".
Стоит отметить, что в ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг в разговоре с журналистами заявил, что не располагает доказательствами присутствия в Донбассе российских военных.
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Комментарии 7
В мире , Украина , Алексей Арестович , Александр Хуг , Правительство Украины , Киев
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