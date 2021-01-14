Обзор иноСМИ: Украина переходит на обслуживание на украинском языке 

«По морде за кацапизацию»: Киев начинает переход на украинский

С 16 января сотрудники украинских больниц, магазинов, ресторанов, аптек (вся сфера услуг) будут обязаны разговаривать с клиентами на украинском языке, пишет украинское издание «Вести». Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента.

«Вести» поговорили с сотрудниками украинской сферы услуг и выяснили, что многие из них не говорят на чистом украинском: кто-то предпочитает русский, кто-то — суржик, а некоторые говорят на смеси из украинского, венгерского и русского. По данным газеты, на продавцов заранее начали писать доносы, а защитники украинского языка пообещали наказывать русскоязычных. «Жду не дождусь 16 января. У меня аж все свербит. За кацапизацию многие получат по морде», — процитировало издание одного из них.

Армении предрекли судьбу российской провинции

Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что в ближайшие 20 лет Армения пойдет по одному из двух путей: либо станет «этнографической провинцией большой России», либо — «этнографической мухафазой в Бакинском вилайте Османской империи». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, построить «Великую Армению» не удастся не из-за премьер-министра Никола Пашиняна. Его Евстафьев назвал «лишь симптомом». «Симптом того, что нация выгорела изнутри. Что она не может и не хочет нести на себе бремя великости. Народ воинов и победителей устал», — заявил он.

Миллионеры остались без биткоинов из-за забытых паролей

На электронных кошельках, владельцы которых забыли пароли, хранятся биткоины на 140 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию Chainalysis.

В компании заявили, что на «забытую» криптовалюту приходится около 20 процентов от всех биткоинов в мире. NYT рассказала историю программиста Стефана Томсона, который потерял пароль от кошелька со 7002 биткоинами и теперь у него только две попытки на введение правильного пароля. Газета отмечает, что у владельцев кошельков с биткоинами нет возможности изменить или восстановить пароль.

«Мелкая месть Европы»

Роберт Хардман в своем материале для Daily Mail заявил , что бутерброды с ветчиной и сыром, которые нидерландские таможенники изъяли у британских водителей, стали «мелкой местью» ЕС за Brexit. «Британия, тебя предупредили. Отныне мелочность будет преобладать над здравым смыслом», — подчеркнул он.

Хардман побеседовал с Лоренцо Заччео, который занимается грузоперевозками в компании из Кента. По мнению Заччео, время быстрых перевозок между Великобританией и ЕС прошло из-за препятствий, которые решила чинить Европа. В качестве примера он привел не входящую в Евросоюз Швейцарию: доставка товаров через швейцарско-французскую границу происходит легко и быстро — для нее тоже требуется специальные документы, но они оформляются в считанные минуты.

Как спивается человечество во время пандемии

Каждый четвертый пьющий человек во время пандемии увеличил потребление алкоголя, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона. По данным исследователей, больше остальных стали пить молодые образованные женщины с зарплатами выше среднего.

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек, оказавшихся на карантине во время первой волны пандемии. Ученые предположили, что женщины оказались более подвержены страху изоляции из-за угрозы потери денег, работы и дополнительного бремени по уходу за детьми и домашнему обучению.