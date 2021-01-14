В Австралии могут убить пересекшего океан голубя из США 

Власти Австралии могут убить пересекшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из США из-за опасений карантинной службы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее местные СМИ сообщили, что голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд 26 декабря. Птица показалась ему ручной, и мужчина решил попытаться найти ее дом. Австралийцу удалось узнать, что голубь зарегистрирован в США, где он должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но позднее пропал.

Эксперты полагают, что голубь, которого Селли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена , мог переправится в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч километров.

Подвиг птицы привлек внимание австралийских СМИ, а также австралийской службы по карантину и инспекции. Как сообщает агентство, австралиец заявил, что представители ведомства связались с ним в четверг и попросили поймать птицу.

"Они заявили, что если (голубь) из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц)", — заявил Селли-Берд.

Мужчина ответил, что птица не дает близко к себе подойти. По его словам, власти теперь рассматривают возможность профессионального отлова.

В 2015 году из-за несоблюдения законов Австралии о ввозе животных власти страны могли усыпить собак Джонни Деппа , которых американский актер взял с собой на съемки.

Актер прибыл на съемки пятой части франшизы "Пираты Карибского моря" на личном самолете со своими двумя йоркширскими терьерами Пистолем и Бу. Когда власти узнали о собаках, Депп получил предупреждение о том, что ему необходимо отправить собак в США в течение 50 часов.

Из-за уникальной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Животные обязаны проходить длительный карантин, все вещи, которые использовались для ухода за животным, после карантина уничтожаются.