С 16 января в Украине запретят обслуживать клиентов на русском

Украинцы готовятся доносить и скандалить из-за новых языковых правил. Об этом сообщают украинские «Вести».

С 16 января, как сообщал «Рамблер», на Украине сотрудники сферы обслуживания станут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).

«С субботы в стране наступит настоящее веселье», — сообщают «Вести».

Украинцы разделились на два лагеря в своем отношении к новому правилу. Одни считают его соблюдение необязательным, другие безусловно его поддерживают и грозят доносами за несоблюдение требования.

«Люди, называющие себя защитниками украинского языка, уже потирают руки в предвкушении, как будут драконить русскоязычных», — сообщают «Вести».

На днях Госпродпотребслужба опубликовала образец заявления, которое следует подавать за обслуживание не на украинском языке, а активистки Ирина Фарион Лариса Ницой сообщили, что объединились, и призвали украинцев устраивать скандалы.