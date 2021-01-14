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Москва

«Защитники украинского языка будут драконить русскоязычных» 

Артём Кульша 1 час назад
С 16 января в Украине запретят обслуживать клиентов на русском
Фото: ТАСС
Украинцы готовятся доносить и скандалить из-за новых языковых правил. Об этом сообщают украинские «Вести».
С 16 января, как сообщал «Рамблер», на Украине сотрудники сферы обслуживания станут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).

«С субботы в стране наступит настоящее веселье», — сообщают «Вести».

Украинцы разделились на два лагеря в своем отношении к новому правилу. Одни считают его соблюдение необязательным, другие безусловно его поддерживают и грозят доносами за несоблюдение требования.

«Люди, называющие себя защитниками украинского языка, уже потирают руки в предвкушении, как будут драконить русскоязычных», — сообщают «Вести».

На днях Госпродпотребслужба опубликовала образец заявления, которое следует подавать за обслуживание не на украинском языке, а активистки Ирина Фарион и Лариса Ницой сообщили, что объединились, и призвали украинцев устраивать скандалы.

«Ничего в этом зазорного нет. Поэтому набираете полные легкие воздуха и начинаете кричать. Крик — это ваше оружие за Украину», — написала последняя в своих социальных сетях.

На Украине предложили создать «концлагеря» для русских
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии 17
В мире , Лариса Ницой , Ирина Фарион
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