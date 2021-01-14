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В США обнаружен коронавирус с тремя мутациями 

Павел Тиунов 35 минут назад
В США обнаружен коронавирус с тремя мутациями
Фото: ТАСС
Американские ученые выявили сразу два новых вида коронавируса, один из которых имеет три мутации, сообщает ТАСС. Похоже, что он активнее распространяется от человека к человеку, но при этом может быть эффективно нейтрализован уже существующими вакцинами.
Заявление об обнаружении коронавирусов-мутантов сделали специалисты медицинского центра Университета штата Огайо. Они отметили, что первый штамм, выявленный у пациента из Огайо, имеет схожие черты с британской разновидностью инфекции. Второй, найденный в Колумбусе, с тремя мутациями.
По мнению ученых, он может оказаться самым заразным из всех ныне известных типов коронавируса, но при этом поводов говорить о том, что мутации каким-либо образом повлияют на эффективность вакцин, нет. Специалисты призвали обывателей не паниковать, а дождаться результатов более тщательных исследований.
Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.
В середине октября у 8 жителей норвежского города Тронхейм обнаружили заражение неизвестным ранее видом инфекции. В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма коронавируса.
Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было. Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека.
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В мире , ИТАР-ТАСС
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