Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань

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Международная группа экспертов ВОЗ , которая займется выяснением происхождения COVID-19, в четверг прибыла в китайский Ухань, где в конце декабря 2019 года была зафиксирована первая вспышка заболевания, сообщает телеканал CGTN.

Ранее власти Китая сообщили, что эксперты ВОЗ прибудут в Ухань из Сингапура и будут помещены на карантин, который в Китае длится минимум 14 дней.

Как следует по кадрам прямой трансляции, которую ведет телеканал CGTN, экспертов у здания аэропорта в настоящее время ожидают кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.

В состав группы экспертов входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.