Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 

РИА Новости 23 минуты назад
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань
Фото: РИА Новости
Международная группа экспертов ВОЗ, которая займется выяснением происхождения COVID-19, в четверг прибыла в китайский Ухань, где в конце декабря 2019 года была зафиксирована первая вспышка заболевания, сообщает телеканал CGTN.
Ранее власти Китая сообщили, что эксперты ВОЗ прибудут в Ухань из Сингапура и будут помещены на карантин, который в Китае длится минимум 14 дней.
Пациент с COVID-19 впервые за восемь месяцев умер в Китае
Как следует по кадрам прямой трансляции, которую ведет телеканал CGTN, экспертов у здания аэропорта в настоящее время ожидают кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.
В состав группы экспертов входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 11
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
01:24
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
Происшествия
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
02:13
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Общество
Видео с аномальными холодами по всему миру
04:57
Видео с аномальными холодами по всему миру
В мире
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
01:33
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
Происшествия
Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами
01:13
Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами
В мире
Видео деталей смерти участника штурма Капитолия
03:09
Видео деталей смерти участника штурма Капитолия
Происшествия
Видео битвы белой медведицы и стаи собак из Якутии
00:51
Видео битвы белой медведицы и стаи собак из Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение