Видео с аномальными холодами по всему миру 

В различных регионах мира в начале 2021 года наблюдаются аномальные холода. Непривычно низкие температуры фиксируются в Европе, Азии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Так на жителей центральной Испании обрушилась настоящая сибирская зима с ее снегопадом и морозами. В понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.
Самым холодным днем в Москве на этой неделе станет воскресенье, 17 января. Ожидается до -24 градусов ночью, это ниже климатической нормы на 8–10 градусов. Об этом в среду, 13 января, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.