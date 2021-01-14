Видео штурма Капитолия сторонниками Трампа 

6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, штурмовала Капитолий США.
Сотни человек, некоторые с оружием, прорвались сквозь слабое полицейское оцепление и ворвались в здание Капитолия, где в этот момент проходила формальная церемония сертификации голосов коллегии выборщиков; остановить процедуру им удалось примерно на шесть часов — конгрессменов оперативно эвакуировали. Пока здание штурмовали, в толпе звучали требования повесить присутствовавшего в Конгрессе вице-президента Майка Пенса, а снаружи возводили виселицу. Юристы обсуждают возможность преследования Трампа за призывы к беспорядкам.