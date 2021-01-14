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Москва

Медсестра из «красной зоны» рассказала об умирающих пациентах 

News.ru 24 минуты назад
Медсестра рассказала об отчаянии в «красной зоне»
Фото: globallookpress.com
Медсестра из Великобритании Амира Шейх заявила, что не может спать из-за стресса, вызванного работой в клинике в условиях пандемии коронавируса. По её словам, не дают покоя мысли о больных и умерших, которых ей пришлось увидеть «огромное количество».

Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг (пациентов. — NEWS.ru). Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары, — отметила 28-летняя Шейх в беседе с The Mirror.

Она добавила, что в больничных палатах Британии царят отчаяние и хаос.

Теперь смерть повсюду. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно. Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды, — пояснила медсестра.

Она убеждена, что многие люди заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться с друзьями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британские врачи выявили почти 47,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Число смертей за этот период составило 1564, что стало рекордом с начала пандемии. За последнюю неделю число летальных исходов от COVID-19 в Соединённом Королевстве выросло сразу на 52% по сравнению с прошлой неделей.
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В мире , Алтайский Край , Омск , Омская Область , Сибирский
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