Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента 

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент. В своем обращении он заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии. Политик подчеркнул, что "жестокости не место" в США.

"Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", — сказал Трамп в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter Белого дома.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности. Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться, "преодолев страсти момента".

Кроме того, Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. По его словам, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в американскую столицу, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".