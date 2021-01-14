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Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента 

Газета.Ru и ещё 4 17 минут назад
Трамп выступил с заявлением после объявленного ему импичмента
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как Палата представителей объявила ему импичмент. В своем обращении он заявил, что осуждает насилие, произошедшее на прошлой неделе в Капитолии. Политик подчеркнул, что "жестокости не место" в США.

"Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", — сказал Трамп в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter Белого дома.

Он заверил, что участвовавшие в нападении на Капитолий будут привлечены к ответственности. Президент также отметил необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и попросил всех граждан объединиться, "преодолев страсти момента".
Кроме того, Трамп сообщил, что поручил федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. По его словам, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в американскую столицу, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".
Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.
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В мире , США , Дональд Трамп , Конгресс США , МВД
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