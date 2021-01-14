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В видеообращении Трамп осудил насилие и призвал к примирению 

Российская Газета 1 час назад
Трамп призвал американцев объединиться
Фото: РИА Новости
Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению. Об этом он заявил в видеообращении, не упомянув про импичмент.

"Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", — цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Трамп подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на интересах всей страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".
Американский лидер также распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка. Трамп добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов.
Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате беспорядков погибли пять человек.
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Комментарии
В мире , США , Импичмент Трампа , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , РИА Новости
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