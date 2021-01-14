Трамп призвал американцев объединиться

Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению. Об этом он заявил в видеообращении, не упомянув про импичмент

"Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", — цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Трамп подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на интересах всей страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский лидер также распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка. Трамп добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов.