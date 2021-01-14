Трамп раскрыл признаки истинных сторонников 

Так, его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан. Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к «великому американскому флагу».

«Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну», — заявил республиканец.

Трамп подчеркнул, что все виновные в беспорядках в Вашингтоне будут привлечены к ответственности.

«Вандализм и насилие не должны иметь места в нашей стране и в нашем движении», — заключил политик, отметив, что был потрясен и опечален произошедшим.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден . Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.