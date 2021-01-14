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Несколько человек заразились коронавирусом после прививки Pfizer 

Lenta.ru 15 минут назад
Несколько человек заразились COVID-19 после прививки Pfizer
Фото: Reuters
В Германии несколько человек, привитых вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer, заразились COVID-19. Об этом сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.
Отмечается, что заразившиеся проживали в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Как пояснила представитель администрации города, иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего нужно ввести две инъекции вакцины.

«За это время можно заразиться», — сказала она.

В декабре восемь сотрудников дома престарелых в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Неправильную дозу ввели семи женщинам и одному мужчине в возрасте от 38 до 54 лет. Все они работают в доме престарелых в городе Штральзунде на северо-востоке Германии и получили вакцину в приоритетном порядке с началом массовой вакцинации в стране. Отмечается, что серьезных побочных эффектов у пострадавших не обнаружено. Тем не менее четверых из них госпитализировали с легкими симптомами.
Вакцинация от коронавируса в Европе стартовала 27 декабря. На первом этапе каждая из стран Европейского союза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения.
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Комментарии
В мире , ЕС , Pfizer , ИТАР-ТАСС , Германия , Штральзунд
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