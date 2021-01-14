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Москва

Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент 

Вечерняя Москва и ещё 10 1 час назад
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию в среду, 13 января.
В документе была всего одна статья — подстрекательство к мятежу. Процедура второго для Трампа импичмента была инициирована из-за его высказываний, которые он допустил во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. Демократы считают, что именно после этого соратники американского лидера начала штурм Капитолия, желая помешать утверждению итогов выборов, которые выиграл Джо Байден.
Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента
Впервые Трампа попытались отстранить через импичмент в 2019 году. Тогда Палата представителей также проголосовала за, однако Сенат в начале 2020-го оправдал политика.
В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.
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Комментарии 142
В мире , Видео , Импичмент Трампа , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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