Десятки бойцов нацгвардии США заночуют в коридорах Капитолия

Национальная гвардия разместилась в Капитолии США впервые с Гражданской войны, пишет Washington Post со ссылкой на свои подсчеты.
Соцсети обошли фотографии десятков бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия и в зале туристического центра, соединенного с ним.
Ранее полиция Вашингтона сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту.