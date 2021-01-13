Десятки бойцов нацгвардии США заночуют в коридорах Капитолия

Все новости на карте

Соцсети обошли фотографии десятков бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия и в зале туристического центра, соединенного с ним.

Ранее полиция Вашингтона сообщила, что для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена в город могут прибыть 20 тысяч бойцов Нацгвардии.