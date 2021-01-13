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У Капитолия прошли протесты против Трампа 

РИА Новости 9 минут назад
У Капитолия прошли протесты против Трампа
Фото: РИА Новости
Немногочисленные протесты левых прошли у Капитолия США, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие хотели повесить на ограждении на внешнем периметре Капитолия транспаранты с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которых они обвиняют в поддержке президента Дональда Трампа, поскольку те высказались против утверждения результатов выборов.
Полиция оттеснила протестующих.
Вокруг Капитолия США продолжается возведение барьеров и заграждений — так, новый забор из сетки-рабицы появился между зданием конгресса США и Верховным судом.
Масштабные меры безопасности применяются в связи с предстоящей 20 января инаугурацией Джо Байдена.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , РИА Новости
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