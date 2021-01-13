У Капитолия прошли протесты против Трампа 

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Немногочисленные протесты левых прошли у Капитолия США , передает корреспондент РИА Новости.

Митингующие хотели повесить на ограждении на внешнем периметре Капитолия транспаранты с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которых они обвиняют в поддержке президента Дональда Трампа , поскольку те высказались против утверждения результатов выборов.

Полиция оттеснила протестующих.

Вокруг Капитолия США продолжается возведение барьеров и заграждений — так, новый забор из сетки-рабицы появился между зданием конгресса США и Верховным судом.

Масштабные меры безопасности применяются в связи с предстоящей 20 января инаугурацией Джо Байдена