Португалия ввела жесткий карантин из-за коронавируса 

Жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле прошлого года, вводится в Португалии . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Антониа Кошта.

"Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января. Каждый из нас должен оставаться дома", — сказал Кошта.

Он подчеркнул, что жители страны должны перейти по возможности на удаленный режим работы. При этом образовательные учреждения продолжат работать в прежнем режиме.

За последние сутки в Португалии от коронавирусной инфекции скончались 156 человек. Такие показатели стали рекордными с начала пандемии. За день в стране выявили 10,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано свыше 500 тысяч случаев коронавируса.

Ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вступил в силу на Украине. Решение правительства страны о введении новых мер было принято 9 декабря 2020 года. Известно, что ограничения продлятся до 24 января 2021 года.