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Украинский мэр отреагировал на поиски утонувшего словами «всплывет сам» 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
Украинский мэр предложил подождать всплытия утонувшего
Фото: Руслан Марцінків / Facebook
Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил о поисках утонувшего мужчины, заявив, что тот «всплывет сам». Об этом сообщает телеканал «360».
Мужчина, предположительно, утонул в городском озере. За три дня спасатели не обнаружили тело. Глава города предположил, что для поисков задействовали слишком много спасательных служб.
Марцинкив также отметил, что, возможно, пропавший человек «уже поплавал и пошел домой». Затем мэр добавил, что мужчина «всплывет сам».
В апреле прошлого года Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область. Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус.

«Почему не запаковали и не вывезли?» — поинтересовался мэр и добавил, что «надо вторую ходку сделать».

Позже он оправдался за свои слова, отметив, что не видит в этом никакой дискриминации. По его словам, речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца, не придерживались карантина.
Марцинкив является членом украинской националистической партии «Свобода». У нее один мандат в Верховной Раде и 50 мест в городских советах.
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В мире , Верховная Рада , Ивано-Франковск
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