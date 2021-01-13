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Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей
Фото: Reuters
Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.
Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».
Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Эшли Бэббитт , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Конгресс США , РИА Новости
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