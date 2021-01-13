Инаугурацию Байдена будут охранять 20 тысяч солдат

«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует агентство главу вашингтонской полиции Роберта Конти.