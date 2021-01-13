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Инаугурацию Байдена будут охранять 20 тыс. солдат Национальной гвардии 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Инаугурацию Байдена будут охранять 20 тысяч солдат
Фото: Reuters
Более 20 тыс. солдат Национальной гвардии США будут задействованы для обеспечения правопорядка в Вашингтоне вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает 13 января RT со ссылкой на управление полиции Вашингтона.

«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует агентство главу вашингтонской полиции Роберта Конти.

По его словам, масштабы такой «помощи извне» являются беспрецедентной.
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В мире , Джозеф Байден , США
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