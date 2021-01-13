Два новых штамма коронавируса найдены в США 

Ученые из медицинского центра Университета штата Огайо сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США , сообщает телеканал nbc4i.

Один из указанных штаммов имеет три генетические мутации, он был выявлен в Колумбусе и в течение трех недель стал доминирующим вариантом вируса в городе. По мнению ученых, он более заразен, чем известные ранее разновидности патогена.

Второй штамм аналогичен «британскому» варианту патогена, указано в сообщении. Он был обнаружен у одного пациента в Огайо, на данный момент судить о его распространенности невозможно.