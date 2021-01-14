Эрдоган сделал прививку от коронавируса 

Накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране. Как сообщили в минздраве в четверг, более 250 тысяч медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации в стране.

Президент подтвердил это в своем Telegram-канале.

"Я прошел вакцинацию", — написал Эрдоган, добавив к сообщению смайл.

Он поделился также фотографией момента вакцинации. "В рамках успешной программы вакцинации в нашей стране уже 254 тысячи медиков прошли ее. Я также ее прошел, присоединившись к ним. Надеюсь, что в короткое время все наши граждане пройдут вакцинацию", — добавил турецкий лидер.

Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP.

Ранее Коджа заявил о начале поставок вакцины китайской компании SinoVac, до конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз. Турецкие власти намерены также закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около девяти миллионов человек.