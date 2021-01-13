Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-президент Боливии Эво Моралес заболел коронавирусом 

RT на русском 27 минут назад
Экс-президент Боливии Эво Моралес заболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
У бывшего президента Боливии Эво Моралеса диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила его пресс-служба.

«Во время рутинного осмотра в медцентре в Кочабамбе экс-президенту Эво Моралесу в соответствии с протоколом сделали тест на COVID-19, который, как стало известно недавно, дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Как отмечается, политик находится под наблюдением врачей и соблюдает режим самоизоляции.
У Моралеса лёгкий кашель, его состояние оценивается как стабильное, добавила пресс-служба.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
RT на русском: последние новости
На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию РФПИ договорился о поставках вакцины «Спутник V» в Бразилию Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России
В мире , Эво Моралес , Боливия , Кочабамба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение