Экс-президент Боливии Эво Моралес заболел коронавирусом 

У бывшего президента Боливии Эво Моралеса диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила его пресс-служба.
«Во время рутинного осмотра в медцентре в Кочабамбе экс-президенту Эво Моралесу в соответствии с протоколом сделали тест на COVID-19, который, как стало известно недавно, дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Как отмечается, политик находится под наблюдением врачей и соблюдает режим самоизоляции.
У Моралеса лёгкий кашель, его состояние оценивается как стабильное, добавила пресс-служба.