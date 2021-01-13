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Москва

В США обнаружили два новых штамма коронавируса 

ТАСС 22 минуты назад
Ученые в штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в отчете медицинского центра Университета штата Огайо.
По его данным, один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Как отмечают ученые, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.
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Как указали исследователи, первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен. Вторая же разновидность с тремя мутациями в наблюдаемый трехнедельный период конца декабря 2020 года — начала января 2021 года превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению ученых, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

"На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются", — отметил соавтор публикации и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.

Он, однако, заявил, что этот вопрос необходимо более тщательно изучить, а также призвал не реагировать слишком остро на факт появления новых штаммов, пока у ученых не будет дополнительной информации о них.
Как предположили исследователи, обнаружение новых штаммов в США подтверждает вероятность появления различных разновидностей инфекции по всему миру.
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В мире , Видео , США
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