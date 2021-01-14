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Палата представителей начала финальное голосование по импичменту Трампу 

Газета.Ru 31 минуту назад
В США началось финальное голосование по импичменту Трампу
Фото: Reuters
Палата представителей конгресса США начала финальное голосование по делу об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNBC.
Конгрессмены голосуют с помощью электронных устройств, голосование продлится 15 минут.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
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В мире , США , Дональд Трамп , Конгресс США
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