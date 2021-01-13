Нетаньяху создал Telegram-канал на русском языке

Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории, — цитирует Гендельмана РИА Новости.